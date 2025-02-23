Немец обругал избирательную комиссию и пригрозил прохожему ножом

Житель Германии обругал избирательную комиссию на участке в городе Крефельде, после чего вышел из здания и начал угрожать ножом прохожему. Об этом сообщило издание Rheinische Post .

По его информации, 33-летний немец обвинил избирательную комиссию в манипулировании выборами.

«Он выражался в разжигающей ненависть манере. Выйдя с избирательного участка, он достал нож и стал угрожать прохожему, но не нападал на него», — отметило издание.

Источник Rheinische Post в полиции рассказал, что агрессивный мужчина придерживался правых взглядов. Его задержали неподалеку от избирательного участка.

Ранее в Германии правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы прекратить столкновения на улицах — в центре Берлина одновременно проходили акции ультраправых активистов и антифашистов. Некоторое время митинги шли мирно, но затем протестующие столкнулись между собой, и в происходящее пришлось вмешаться полиции.