Полицейские разогнали антифашистов слезоточивым газом на марше ультраправых в Берлине
РИА «Новости»: в Германии произошли столкновения полиции с антифашистами
Полиция применила слезоточивый газ в центре Берлина во время двух демонстраций: марша ультраправых активистов и протеста антифашистов. Об этом сообщило РИА «Новости».
По его данным, несколько сотен ультраправых собрались на марш против левых сил. Из-за мероприятия на протестные акции вышли антифашисты.
Митинги какое-то время проходил без происшествий, пока антифашисты не попытались помешать ультраправым. Препятствие маршу привело к столкновениям с правоохранителями. Во время разгона активистов силовики применили слезоточивый газ. После этого столкновения в центре города прекратились.
Ранее немецкая полиция разогнала в Вестервальде собрание радикалов. Правоэкстремистская партия организовала на территории завода по производству бочек встречу, в которой участвовали примерно 130 человек.
Правоохранители нашли во время рейда наркотики и много предметов, «однозначно свидетельствующих о правоэкстремистских настроениях». При этом огнестрельного оружия на мероприятии не было.