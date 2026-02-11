Нельзя даже выйти из дома: стая бродячих собак напала на инвалида в Челябинской области

Стая бродячих собак два года терроризирует жителей СНТ под Челябинском

В СНТ в Челябинской области стая бродячих собак напала на молодого человека с инвалидностью. Пострадавшего спасли очевидцы, но проблема от этого не решилась — это не единственное нападение за последние дни. Об этом рассказала 360.ru местная жительница Дарья.

Она сообщила, что молодой человек напуган и боится выходить из дома. Кроме того, сегодня ее собственная дочь-школьница не смогла выйти из дома из-за агрессивной стаи.

«Уехала на работу, мне дочь звонит, говорит: „Мам, я выхожу из ворот, а они просто кидаются, бегут…“ Я сразу написала учителю, что мы не придем», — рассказала Дарья.

Животные держат в страхе жителей СНТ уже два года. При этом служба отлова по приезде из семи собак забрала только одну.

«Мы надеемся, что администрация примет во внимание все эти происшествия и займется отловом», — добавила собеседница 360.ru.

Ранее бродячие собаки захватили город Ясный в Оренбургской области. За неделю от их укусов пострадали двое детей.