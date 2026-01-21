Бродячие собаки захватили город под Оренбургом. Пострадали двое детей

Бродячие собаки захватили город Ясный в Оренбургской области, за неделю пострадали двое детей. О происходящем 360.ru рассказали очевидцы.

«За последнюю неделю у нас было два случая, когда собаки покусали детей. <…> Нападения происходят регулярно. Собаки стаями ходят, по 8-10 разом, и стращают людей. Город маленький, буквально 10 улиц. С одной улицы на другую перебегают. Гуляют несколько детей, они начинают на них нападать. Детей отбивают прохожие люди, сигналы машин», — сообщила местная жительница.

Другая женщина рассказала, что бродячие собаки пытались напасть на ее ребенка.

«На моего ребенка лично нападать пыталась одна большая, при мне. Отогнала. В другой раз вновь я была уже с двумя маленькими детьми. Снова была попытка. Небольшая собака и несколько еще были неподалеку. Удалось уйти спокойно. Но людей даже рядом не было, на помощь позвать», — сказала она.

Псы стаями разгуливают на территории школы.

«На территории школы собаки обитают стаями. Уже давно», — добавила очевидица.

Еще один местный житель рассказал, что детей страшно забирать из сада.

«И утром и вечером собаки караулят, страшно водить и забирать детей из сада», — подчеркнул он.

Следователи завели уголовное дело о нападении бездомных собак на детей.

«В настоящее время следователями выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего», — сообщили в СК по Оренбургской области.

