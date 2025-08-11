Нелегальных мигрантов выстроили в колонну в Оренбурге

Рейд на мигрантов прошел территории одного из колледжей в Оренбурге, силовики выстроили нелегалов в колонну. Об этом сообщила «Общественная служба новостей» .

По данным издания, активисты и бойцы СОБР задержали на объекте 20 иностранцев в строительных касках. Их выстроили в колонну и доставили в полицейский участок, информация уточняется.

Всего в ходе проверки задержали более попавших под подозрение «иностранных специалистов».

На следующий день силовики выехали на рейд в микрорайон «Экодолье», где также задержали десятки мигрантов-нелегалов.

Ранее в Москве задержали девять иностранцев, вербовавших трудовых мигрантов в террористы. Действия группы координировали идеологи, находящиеся в Евросоюзе.

Также в начале августа бойцы Росгвардит задержала 300 мигрантов-нелегалов в московском хостеле, их доставили в отделение.