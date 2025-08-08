В Москве задержали 9 иностранцев, вербовавших трудовых мигрантов в террористы

Сотрудники ФСБ совместно с СК и Службой госбезопасности Узбекистана накрыли в Москве ячейку международной террористической организации. Группа состояла из девяти иностранцев, которые вербовали трудовых мигрантов. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Действия террористической группы координировали идеологи, находящиеся в Евросоюзе.

Злоумышленники проводили конспиративные сборы по видеосвязи с помощью мессенджеров. Они также вели системное обучение, основанное на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и вовлекали людей в деятельность террористической организации.

СК возбудил уголовные дела по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». По местам жительства задержанных обнаружили и изъяли пропагандистские материалы международной террористической организации, а также средства связи и электронные носители информации.

Ранее правоохранители задержали украинского диверсанта, который собирался убить генерального директора оборонного предприятия в Белгороде. действия россиянина курировали украинские спецслужбы.