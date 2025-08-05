Росгвардия задержала 300 мигрантов-нелегалов в московском хостеле

Спецназ Росгвардии провел рейд в одном из московских хостелов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители проверили миграционные карты, паспорта и патенты на работу у 400 иностранцев.

«В результате 300 человек были задержаны по подозрению в нарушении миграционного законодательства и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — отметили в пресс-службе.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал выдворять не только мигрантов, которых судили за особо тяжкие преступления, но и их прямых родственников. Парламентарий выразил уверенность, что инициатива поможет снизить количество правонарушений.

Он внес законопроект в Госдуму. Согласно документу, в страну запретят въезжать всем иностранцам, совершившим тяжкие преступления в России или за рубежом вне зависимости от снятия или погашения судимости. Это же правило будет действовать и на их «семейные кланы».