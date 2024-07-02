Неизвестный спилил две сабли и ружье с памятника в Краснодаре

В Краснодаре возбудили уголовное дело о вандализме после исчезновения элементов памятника «Оружие» на мемориальном комплексе «Расстрельный угол». Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МВД.
Неизвестный спилил и похитил с памятника элементы в виде двух сабель и ружья. Полиция устанавливает его личность и ведет розыск. Злоумышленнику грозит арест на срок до трех месяцев.
Мемориал открыли в 2019 году на Всесвятском кладбище Краснодара в память о жертвах Гражданской войны в России.
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