Неизвестный спилил две сабли и ружье с памятника в Краснодаре

На Всесвятском кладбище Краснодара неизвестный спилил сабли и ружье с памятника

Фото: РИА «Новости»

В Краснодаре возбудили уголовное дело о вандализме после исчезновения элементов памятника «Оружие» на мемориальном комплексе «Расстрельный угол». Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МВД.

Неизвестный спилил и похитил с памятника элементы в виде двух сабель и ружья. Полиция устанавливает его личность и ведет розыск. Злоумышленнику грозит арест на срок до трех месяцев.

Мемориал открыли в 2019 году на Всесвятском кладбище Краснодара в память о жертвах Гражданской войны в России.

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