Могилу лидера «Сектора Газа» Юрия Хоя сожгли в Воронеже

Неизвестные осквернили могилу лидера известной панк-группы «Сектор газа» Юрия Хоя (настоящая фамилия Клинских) в Воронеже. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Канал опубликовал фотографии, на которых видны следы поджога у памятника на могиле Хоя. Это не первый случай вандализма.

В 2020 году дочь музыканта Ирина осуждала компании, участники которых пели и танцевали на могиле ее отца. В интервью RT она тогда рассказала, что придется отремонтировать мраморные детали надгробия и гранитный забор, оценив ущерб в полмиллиона рублей.

По информации ТАСС, полицейские уже ищут вандалов, осквернивших могилу музыканта. Проводится проверка.

Воронежская мэрия направила на место захоронения Хоя коменданта, чтобы прояснить ситуацию.

«Нередко такое происходит из-за зажженной и опрокинувшейся лампады, от которой могли загореться и венки. Но нельзя исключить и случай вандализма», — заявили в администрации города.

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