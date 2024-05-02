Вандалы осквернили могилы участников СВО в Волгограде | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 02:25 Вандалы осквернили могилы участников СВО в Волгограде v1.ru: молодая пара устроила погром на могилах участников СВО в Волгограде РИА «Новости»

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Молодой человек и девушка совершили акт вандализма на кладбище в Волгограде, где похоронены участники СВО. Об этом сообщил местный сайт v1.ru.

В сообщении отметили, что инцидент произошел 1 мая на Верхнезареченском кладбище — вандалы сорвали флаги, разломали кресты и растоптали венки на могилах погибших военных.

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Девушку задержали, а молодого человека разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили источники издания в экстренных службах.

На Сахалине внедорожник проехал по могилам и снес несколько надгробий. Очевидцы вызвали полицию. В результате задержали трех молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.