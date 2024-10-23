Подросток открыл огонь из пневматики в школе на Ямале. Есть пострадавший

Подросток принес в школу в Губкинском на Ямале пневматический пистолет и ранил в ногу одного из учеников. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, рамки металлодетектора на него не сработали, поскольку пистолет был с пластиковым корпусом. Ранение школьника оказалось легким, пострадавшему оказали помощь на месте.

Полицейские проводят профилактические беседы в школах и допрашивают самого стрелявшего, который и ранее состоял на учете.

Похожий случай, и тоже на Ямале, произошел две недели назад в Новом Уренгое. Тогда школьник случайно ранил одноклассницу в лицо из пневматики. Следственный комитет возбудил уголовное дело.