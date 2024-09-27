Неизвестный инсектицид нашли в организмах умерших под Красноярском детей

СК нашел в организмах отравившихся под Красноярском детей инсектицидное средство

Приоритетной версией следствия в расследовании дела об отравлении семьи в Красноярском крае является попадание в организмы компонентов неизвестного инсектицидного средства. Об этом сообщила пресс-служба главка СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«Предварительные данные судебно-химической экспертизы КГБУЗ „Красноярское бюро судебно-медицинской экспертизы“ получены следствием в рамках расследования уголовного дела. Приоритетная версия отравления детей в Назаровском районе — попадание компонентов инсектицидного неустановленного средства в организм детей», — заявили в СК.

Проведение судебных химических экспертиз на данный момент продолжается.

Ранее в СК отмечали, что точные причины смерти детей в Красноярском крае станут известны через месяц. Погибших похоронят 30 сентября, власти района возьмут на себя все расходы.