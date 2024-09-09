Неизвестные ворвались в лицей в Уфе

В Уфе двое неизвестных ворвались в здание лицея № 6. Находившимся внутри учащимся и персоналу пришлось баррикадироваться в классах, сообщил Telegram-канал «БашДТП».
Охрана учебного заведения, указали в публикации, не смогла помешать злоумышленникам проникнуть в лицей. Также источник Telegram-канала сообщил, что часть учеников успели эвакуироваться до прибытия сотрудников полиции.
На кадрах с места происшествия видно, как правоохранители выводят из лицея ворвавшегося в школу. Информации о пострадавших не поступало, сообщил Telegram-канал.