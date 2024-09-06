Отцу подозреваемого в стрельбе в американской школе предъявили обвинения

Отца подозреваемого в массовой стрельбе в школе американского штата Джорджия отправили под арест. ФБР предъявило мужчине обвинения по нескольким статьям, сообщила пресс-служба ведомства.

«В сотрудничестве с окружным прокурором Брэдом Смитом бюро расследований Джорджии арестовало 54-летнего Колина Грея в связи со стрельбой в школе Апалачи», — заявили в бюро, уточнив, что речь идет об отце расстрелявшего людей подростка.

Мужчине предъявили обвинения по четырем эпизодам в непредумышленном убийстве, он также проходит по двум эпизодам убийства второй степени и по восьми — из-за жестокого обращения с детьми. Их основывают на том, что Грей «сознательно разрешил» сыну иметь оружие.

Вооруженный 14-летний ученик открыл стрельбу в школе на северо-востоке Джорджии утром 4 сентября. По данным телеканала CNN, погибли четыре человека, еще несколько пострадали.

В местном отделении ФБР подчеркивали, что стрелка задержали. Его могут судить как взрослого.