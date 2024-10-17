Неизвестные в масках и с топорами разнесли в Петербурге цех с деталями для вертолетов

Baza: цех по производству деталей для вертолетов разгромили в Петербурге

В Петербурге неизвестные разгромили цех по производству деталей для вертолетов. Шесть человек в масках и вооруженные топорами и молотками ворвались на территорию предприятия и начали крушить оборудование. Подробности сообщил Telegram-канал Baza .

«При этом один преступников подбежал к рабочим и заставил отдать ему телефоны», — написали авторы публикации.

Спустя пару минут неизвестные скрылись. В данный момент работники компании оценивают размер ущерба. По одной из версий, налет могли совершить конкуренты.

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