Неизвестные в масках и с топорами разнесли в Петербурге цех с деталями для вертолетов

В Петербурге неизвестные разгромили цех по производству деталей для вертолетов. Шесть человек в масках и вооруженные топорами и молотками ворвались на территорию предприятия и начали крушить оборудование. Подробности сообщил Telegram-канал Baza.
«При этом один преступников подбежал к рабочим и заставил отдать ему телефоны», — написали авторы публикации.
Спустя пару минут неизвестные скрылись. В данный момент работники компании оценивают размер ущерба. По одной из версий, налет могли совершить конкуренты.
Ранее в Москве зоорадикалы ворвались ночью цирк и перепугали всех животных. Шестерых человек задержали, они оказались студентами Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Злоумышленники могли попытаться отравить животных. Заместитель генерального директора БМГЦ Татьяна Запашная предположила, что молодыми людьми профессионально управляли.
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