Зоорадикалы пробрались в Большой Московский цирк, перепугали животных и попали на видео

Зоорадикалы ворвались ночью в Большой Московский цирк и перепугали всех животных. Испытавшие сильнейший стресс звери второй день подряд отказываются работать с артистами, рассказал 360.ru юрист Виталий Бородин.

«Задержаны шесть человек. Сейчас с ними проводится определенная работа. Их опрашивают, собирают материалы для возбуждения уголовного дела», — сообщил юрист.

Цель — убийство?

Молодые люди провели настоящую операцию по незаконному проникновению в цирк на Вернадского. Предположительно, они — студенты и аспиранты Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Бородин отметил — есть предположение, что радикалы хотели отравить животных.

«Какая цель у них была — непонятно, полиция разбирается в этом вопросе», — добавил он.

По словам юриста, злоумышленники точно знали, на что шли. Это оказалась спланированная акция, у каждого была своя роль.

«У них план цирка самого был, они знали, где находятся животные <…> Видно на записи, что они кому-то по телефону что-то докладывают, то есть у них был человек, который непосредственно руководил данным мероприятием», — заметил собеседник 360.ru.

Бородин добавил, что когда приехал с полицейскими, чтобы провести обход территории цирка, то сначала встали перед зданием, потому что не понимали, куда идти, в отличие от злоумышленников.

Не заслуживают уважения

Примечательно, что все задержанные — не москвичи, а приезжие из разных регионов, отметил юрист. Он подчеркнул, что у них явно были радикальные настроения.

«Полгода назад зооактивисты устраивали митинг возле цирка, все были задержаны и привлечены к административной ответственности. Какая цель, какая идеология — мы не понимаем», — напомнил он.

Бородина поразило, что студенты такой уважаемой академии пошли на подобное преступление. Он назвал их «без пяти минут уголовниками» и подчеркнул, что вместе с коллегами будет настаивать на возбуждении дела.

«Они же станут уже судимые. Понимаете? Ну это разве студенты, аспиранты? Я считаю, что это нет, они не заслуживают никакого уважения! Как можно вообще посягнуть на главный цирк нашей страны», — возмутился он.

Ранее зоорадикалы добились того, что города сделали законным местом обитания для бродячих животных. При этом люди нередко становятся объектом нападения голодных псов. Ранее стая собак едва не разорвала ребенка в Красноярске.