«Ими управляли». Зоорадикалы могли отравить животных Московского цирка

Пробравшиеся на территорию Большого Московского цирка преступники не просто искали острых ощущений, это была четко спланированная акция. Такое заявление в интервью 360.ru сделала заместитель генерального директора БМГЦ Татьяна Запашная.

«Животные были сильно напуганы, но все сейчас хорошо. Меры безопасности постоянно совершенствуются с новыми вводными. Усиливаем охрану на стилобатной части здания. Но надо отметить, что все сработали оперативно: и охрана, и полиция, и Росгвардия. Не согласна с тем, что сейчас транслируют по телевидению и в некоторых СМИ, что молодежь искала острых ощущений. Проникновение на предприятие ночью было спланировано, и группой людей профессионально управляли. Они знали маршрут движения», — сказала Запашная.

Она отметила, что преступники знали расположение входов и выходов, где находятся коммутации видеонаблюдения и электричества, размещены животные и даже как проникнуть во внутренние дворы.

Злоумышленники пробрались в цирк под покровом ночи с помощью альпинистского снаряжения. Шестерых человек задержали, они оказались студентами Тимирязевской сельскохозяйственной академии. По одной из версий, преступники могли попытаться отравить животных.

После вероломного налета животные испытали стресс и несколько дней отказывались работать с артистами. Проникновение зоорадикалов в главный цирк России засняли камеры, в распоряжении 360.ru оказалось эксклюзивное видео.