Неизвестные с разницей в несколько часов подожгли электрички в Лобне и Дмитрове

Хулиганы подожгли две электрички в Подмосковье. В Лобне огонь быстро потух, а в Дмитрове кабина машиниста выгорела полностью. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Поджоги произошли ночью 30 декабря с разницей в несколько часов по одному и тому же сценарию. Неизвестные проникли на железнодорожные станции, подошли к составам, разбили окна в кабине машиниста, устроили возгорание и скрылись.

Электричка в Лобне почти не пострадала, огонь быстро потух. В Дмитрове же кабина машиниста получила сильные повреждения, поезд пришлось снять с эксплуатации. Работники станций не пострадали.

В декабре в России участились случаи поджогов, организованных телефонными мошенниками. Обманутые люди принесли фейерверки в торговые центры, банки, почтовые отделения, МФЦ и отделы полиции. Адвокат Владимир Жеребенков предупредил, что таким диверсантам грозит реальный тюремный срок вплоть до пожизненного.