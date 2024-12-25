Дело о терроризме завели после поджога полицейской машины в Москве

В центре столицы задержали мужчину, который бросил в полицейскую машину бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Он действовал по указаниям неизвестных, которые координировали его действия. Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме, сообщили в ГУ МВД России по Москве.