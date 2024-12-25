Дело о терроризме завели после поджога полицейской машины в Москве

В центре столицы задержали мужчину, который бросил в полицейскую машину бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Он действовал по указаниям неизвестных, которые координировали его действия. Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме, сообщили в ГУ МВД России по Москве.
«Полицейские задержали злоумышленника на месте происшествия, возгорание ликвидировано. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе.
Уголовное дело возбудили по статье «террористический акт». Поджигателю грозит наказание от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
В Москве и Московской области 21 декабря произошло более 10 поджогов и запусков фейерверков. Большинство этих преступлений совершили пожилые люди. Все диверсанты действовали по указке телефонных мошенников.
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