Неизвестные попытались искалечить девушку в Одинцово и вытолкнули ее из окна

В Одинцово девушка выпала из окна многоэтажки. По словам пострадавшей, ее вытолкнули с большой высоты, сообщил Telegram-канал «112» .

Сейчас она находится в больнице с многочисленными травмами и гематомами. Пациентке 24 года. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Ранее житель Москвы упал с девятого этажа дома на Медынской улице. Мужчина остался жив. Ему диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Сутки пациент пролежал в реанимационном отделении, а потом его выписали. Сейчас жизни москвича ничего не угрожает.

Ранее из окна на востоке столицы выпала двухлетняя девочка. Ее мама была в другой комнате, когда это случилось. Ребенок подобрался к подоконнику и упал. Пострадавшую госпитализировали.