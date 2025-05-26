Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры жилого дома на востоке Москвы

На востоке Москвы ребенок выпал из окна квартиры в жилом многоэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, это произошло в утреннее время в многоэтажке на 2-й Владимирской улице. Молодая мама на некоторое время вышла в другую комнату. В этот момент двухлетняя девочка добралась до подоконника и выпала из окна, оперевшись на москитную сетку.

Пострадавшего ребенка госпитализировали. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося. В пресс-службе прокуратуры Москвы напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности с ребенком: не оставлять их без присмотра, а также не размещать рядом с окнами любую мебель, по которой дети смогут самостоятельно добраться до окна.

На прошлой неделе маленький мальчик чуть не выпал из окна 15-го этажа в жилом многоквартирном доме в Одинцове. Ребенка спасли неравнодушные прохожие, которые заметили его стоящим на подоконнике.