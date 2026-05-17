Недалеко от Иерусалима прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв в Бейт-Шемеше в Израиле оказался испытанием оборонной фирмы Tomer

В ночь на 17 мая в окрестностях израильского Бейт-Шемеша прозвучал сильный взрыв. Об этом сообщила газета Times of Israel .

В фирме-разработчике двигателей для снарядов и ракет Tomer уточнили, что речь идет о запланированном эксперименте. Как утверждают представители фирмы, его провели в соответствии с планом.

Бейт-Шемет расположен в Иерусалимском округе, примерно в 30 километрах от Иерусалима.

