В Пятигорске при разгрузке газовоза прогремел взрыв и вспыхнул пожар

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о взрыве и пожаре на газовой автозаправке в Пятигорске. По предварительным данным, пострадали два человека, написал он в телеграм-канале .

«На сейчас есть двое пострадавших, один в тяжелой степени, с ними работают медики», — сообщил Владимиров.

ЧП произошло на улице Ермолова. Предварительно, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности. В ликвидации пожара задействовали 45 специалистов и 15 единиц техники.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов написал в «Макс», что взрыв произошел во время разгрузки газовоза. Он отдельно подчеркнул, что происшествие не связано с атакой беспилотников и попросил жителей воздержаться от поездок по улице Ермолова.

На месте создали штаб пожаротушения, объявили повышенный ранг пожара. К ликвидации привлекли более 50 сотрудников МЧС и восемь единиц техники. Предварительная площадь пожара — около тысячи квадратных метров.

