Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Луизиане

Компания Chalmette Refining начала расследование после взрыва на НПЗ в Луизиане

Мощный пожар охватил нефтеперерабатывающий завод компании Chalmette Refining в городе Чалметт в Луизиане 8 мая. Как сообщил телеканал WDSU со ссылкой на главу округа Луиса Помеса, пожарные команды прибыли на место через 10 минут после детонации и быстро взяли возникшее пламя под контроль.

В результате взрыва никто не пострадал, но для безопасности жителей около завода установили системы мониторинга воздуха из-за большого количества дыма.

Помес подчеркнул, что взрыв и пожар произошли в одном очистном сооружении. Пожарные не допустили распространения пламени на резервуары с топливом и, по последним данным, полностью потушили огонь.

В пресс-службе компании Chalmette Refining заявили, что пока не установили, какое химическое вещество или материал привели к детонации. Все выяснится по итогам начатого расследования.

В конце октября прошлого года мощный взрыв полностью разрушил здание оборонного завода Accurate Energetic Systems в штате Теннесси. Предприятие занималось производством взрывчатки и энергетического оборудования для военных, а также аэрокосмической и горнодобывающей промышленности.