«Небом жил». Дочь пилота рухнувшего в Амурской области Ан-24 раскрыла правду об отце

Командиром рухнувшего под Тындой Ан-24 оказался пилот Вячеслав Логвинов. Его дочь в беседе с 360.ru раскрыла некоторые детали об отце и объяснила, что тот не был военным летчиком.

Женщина рассказала, что Вячеслав Логвинов был хорошим человеком. Летчиком он начал работать еще в 1985 году — то есть, речь идет о пилоте с 40-летним опытом.

«Он закончил Октябрьское высшее летное училище гражданской авиации. Он в гражданской авиации с 85-го года. Очень опытный пилот», — акцентировала собеседница редакции.

При этом источники Telegram-канала Mash утверждали, что Логвинов якобы оканчивал Военный институт Сил воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова в Актобе.

У Виктора Логвинова осталась большая семья, дети и внуки. Два его сына уже умерли.

Дочь погибшего летчика отказалась отвечать на вопрос, жаловался ли пилот на тот самый Ан-24. Ранее в социальных сетях появлялось видео пассажиров — в ролике самолет выглядит устрашающе разбитым.

«Выводов никаких сейчас делать я не собираюсь. Разбирается следствие, на каких самолетах они летали», — объяснила женщина.

По ее словам, Вячеслав Логвинов никогда не жаловался на авиакомпанию и очень любил свою работу.