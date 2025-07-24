«Небом жил». Дочь пилота рухнувшего в Амурской области Ан-24 раскрыла правду об отце

Источник 360.ru: дочь летчика рухнувшего Ан-24 рассказала о своем отце

Фото: 360.ru

Командиром рухнувшего под Тындой Ан-24 оказался пилот Вячеслав Логвинов. Его дочь в беседе с 360.ru раскрыла некоторые детали об отце и объяснила, что тот не был военным летчиком.

Женщина рассказала, что Вячеслав Логвинов был хорошим человеком. Летчиком он начал работать еще в 1985 году — то есть, речь идет о пилоте с 40-летним  опытом.

«Он закончил Октябрьское высшее летное училище гражданской авиации. Он в гражданской авиации с 85-го года. Очень опытный пилот», — акцентировала собеседница редакции.

При этом источники Telegram-канала Mash утверждали, что Логвинов якобы оканчивал Военный институт Сил воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова в Актобе.

У Виктора Логвинова осталась большая семья, дети и внуки. Два его сына уже умерли.

Дочь погибшего летчика отказалась отвечать на вопрос, жаловался ли пилот на тот самый Ан-24. Ранее в социальных сетях появлялось видео пассажиров — в ролике самолет выглядит устрашающе разбитым.

«Выводов никаких сейчас делать я не собираюсь. Разбирается следствие, на каких самолетах они летали», — объяснила женщина.

По ее словам, Вячеслав Логвинов никогда не жаловался на авиакомпанию и очень любил свою работу.

Как бы там что ни было, ему все нравилось. Он небом жил.

Ольга Логвинова

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился в Амурской области 24 июля. Погибли 48 человек.

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