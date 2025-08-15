Неадекватный мужчина в Некрасовке избил ногами кота

Неадекватный мужчина вечером 13 августа избил ногами кота в подъезде в Некрасовке, заявив, что питомец царапался. Об этом рассказала 360.ru местная жительница Ирина.

Она сообщила, что избиение попало на камеры, жильцы подъезда хотят написать на нападавшего заявление в полицию.

«Знаем адрес, знаем квартиру, где он живет. Будем разбираться», — заверила женщина.

По ее словам, с котом все обошлось, сейчас разыскивают его хозяев.

На одном из видео, оказавшемся в распоряжении 360.ru — разговор с самим нападавшим. На вопрос, готов ли он оплатить лечение, мужчина заявил, что у него ничего нет.

«Куртку могу отдать», — добавил он.

В прошлом году 23-летний житель Свердловской области жестоко расправился с двумя котами и выбросил их тела в навоз за то, что они съели его ужин.