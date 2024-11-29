На Урале неадекват убил двух котов из-за съеденных сосисок

МВД: житель Алапаевска на камеру убил двух котов из-за еды и выбросил их в навоз

Житель Алапаевска расправился с двумя котами, которые съели его ужин. Против 23-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фигурант уголовного дела расправился с котами в комнате отдыха скотного двора сельскохозяйственного предприятия «Колхоз имени Чапаева», а затем выбросил их трупы в желоб с навозом.

«Предполагаемой причиной зверского отношения к домашним питомцам стало то, что кошки якобы съели ужин фигуранта дела — сосиски с макаронами, подливой и хлебом, хранившихся в открытом рюкзаке, — отметил Горелых.

Живодеру грозит до пяти лет лишения свободы, штраф до трехсот тысяч рублей или исправительные работы. Расправу над животными заснял на камеру 16-летний оператор. Полиция направила собранные материалы для принятия мер реагирования в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении жителя Химок, который зарезал щенка овчарки.