Неадекватный мужчина угнал машину такси в Мытищах и протаранил четыре автомобиля

Неадекватный мужчина угнал машину такси возле Мытищинского колледжа, ударил четыре припаркованных автомобиля и протаранил ограждение. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковной полиции.

Сигнал в органы внутренних дел поступил около 13:00. По предварительным данным, пассажир повздорил с таксистом и, когда тот попытался его высадить и вылез для этого из машины, перебрался за руль и попытался уехать.

Однако спустя несколько метров он попал в ДТП и был вынужден остановиться. Дебошира задержали на месте очевидцы, им оказался 28-летний уроженец Саратовской области. Никто не пострадал.