Неадекватный мужчина угнал машину такси в Мытищах и протаранил четыре автомобиля
Неадекватный мужчина угнал машину такси возле Мытищинского колледжа, ударил четыре припаркованных автомобиля и протаранил ограждение. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковной полиции.
Сигнал в органы внутренних дел поступил около 13:00. По предварительным данным, пассажир повздорил с таксистом и, когда тот попытался его высадить и вылез для этого из машины, перебрался за руль и попытался уехать.
Однако спустя несколько метров он попал в ДТП и был вынужден остановиться. Дебошира задержали на месте очевидцы, им оказался 28-летний уроженец Саратовской области. Никто не пострадал.
Один из очевидцев рассказал 360.ru, что незадачливый угонщик вообще не понимал, что происходит, и предположил, что тот был сильно пьян или находился под наркотиками.
«По итогу сейчас, скорее всего, на него сейчас оформят кредит, чтобы выплачивать ущерб обладателям пяти автомобилей», — добавил он.
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