Владелец угнанной бывшим следователем машины во Владивостоке оценил ремонт

Житель Владивостока рассказал, как бывший следователь угнал у него Range Rover

Злоумышленник, устроивший во Владивостоке серию аварий и протаранивший двери храма на угнанном автомобиле, никак не объяснил мотивы своего поступка. Об этом 360.ru рассказал владелец транспортного средства Андрей.

По словам мужчины, внедорожник Range Rover он оставлял у дома, оттуда его и угнал подозреваемый. О происшествии хозяин машины узнал при звонке сотрудника ГИБДД.

Андрей отправился на место ДТП и увидел все своими глазами. Со злоумышленником он не общался, тот никак не объяснил свои действия.

«С ним не было смысла говорить, он находился в неадекватном состоянии», — пояснил мужчина.

Он добавил, что угнанное авто сильно пострадало, на ремонт уйдет около 600-700 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что за рулем внедорожника находился бывший сотрудник Следственного комитета Приморского края. По предварительным данным, у подозреваемого давно имелись проблемы с психическим здоровьем.