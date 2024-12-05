Неадекватного мужчину задержали около школы в Скопине

Учителя школы города Скопина Рязанской области вызвали бойцов Росгвардии после появления около учебного заведения неадеквата, который нарушал общественный порядок. В пресс-службе ведомства 360.ru сообщили, что прибывшие на место сотрудники задержали мужчину и передали его сотрудникам полиции.

Знакомый задержанного в комментарии 360.ru заявил, что заметил странное поведение у мужчины не так давно.

«Он занимался программированием, но сейчас перестал работать. Был спокойный и веселый человек, но что-то случилось, и его переклинило», — пояснил он.

Собеседник 360.ru добавил, что раньше задержанный занимался зоозащитой.

По данным Telegram-канала Mash, мужчина приставал к детям. Местные жители заявили, что таких случаев было не меньше 10. После последнего задержания обеспокоенные родители написали на него заявление. Полиция начала проверку, по итогам которой примет решение о возбуждении уголовного дела.

В самой школе в комментарии 360.ru инцидент назвали незначительным и заявили, что авторы Telegram-каналов все необоснованно преувеличили для раздувания сенсации, которой нет.

Курганские следователи передали в суд материалы уголовного дела против жителя села Половинское, напавшего на двух работников местной больницы. По данным ведомства, пьяный мужчина ножом ранил женщину-фельдшера и потом пытался зарезать еще одного сотрудника лечебного учреждения. После задержания в отношении обвиняемого завели уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.