Курганца будут судить за пьяное нападение на медработников

Жителя села Половинское будут судить за покушение на убийство двух медицинских работников. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по Курганской области.
В мае пьяный 35-летний мужчина сначала в больнице напал на женщину-фельдшера, ранив ее ножом в живот, а потом попытался наброситься на другого медработника, однако он сумел отбиться. После этого агрессор скрылся, но его быстро задержали.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело, которое в ближайшее время рассмотрит суд.
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