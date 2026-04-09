Неадекват в Голубом выбежал на улицу голым и устроил дебош

Неадекватный мужчина устроил переполох в поселке Голубое в городском округе Солнечногорск. Он выбежал на улицу голым и ломал чужие машины. Подробности рассказали 360.ru местные жители.

«Вероятнее всего, наркотики. Что-то причудилось дяденьке», — заявила одна из очевидцев.

Она добавила, что из подъезда мужчина выбежал обмазанный землей. Сотрудники полиции приехали довольно быстро. Он попытался убежать от них, затем завалился в грязь и стал кататься по асфальту. В итоге неадеквата задержали.

От рук дебошира могли пострадать несколько автомобилей. У одной из машин он оторвал зеркало заднего вида.

«Я проезжала мимо на машине, он замахнулся зеркалом на меня. Успела отъехать, слава богу», — рассказала другая жительница.

Она тоже считает, что мужчина — наркоман. До этого он, еще будучи в джинсах, пытался вскрыть чью-то чужую квартиру.

В пресс-службе подмосковного управления МВД сообщили, что задержанный — 38-летний житель Красногорска. Его отправили в психиатрическую больницу.

