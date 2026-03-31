Оперативник в свой выходной обезвредил мужчину с двумя ножами в Подмосковье
В свой выходной оперуполномоченный УМВД России «Пушкинское» в Подмосковье обезвредил агрессивного мужчину, вооруженного двумя ножами. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
«Рискуя жизнью, мои коллеги противостоят преступности не только в служебное время», — отметила она.
Идя по улице, полицейский увидел группу людей, которые громко ссорились. Один из них, похоже, был пьян. В каждой руке он держал нож и угрожал им окружающим. Оперативник представился, показал удостоверение и попросил прекратить конфликт. Однако вооруженный мужчина не желал останавливаться.
Дебошир размахивался ножами и вел себя агрессивно. Полицейский мгновенно отреагировал: приблизился к мужчине и, используя приемы самбо, сбил его с ног, а после разоружил.
«Однако в первые секунды злоумышленник успел нанести оперативнику непроникающее ножевое ранение в область грудной клетки», — добавила Волк.
Правоохранителю оказали медпомощь, а агрессора доставили в следственные органы.
Ранее в Дагестане двое полицейских получили ранения во время попытки остановить конфликт между группой людей. Открыл огонь по правоохранителям предположительно 31-летний житель Нижнего Дженгутая.