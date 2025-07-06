«Бродит рядом с домами». Волк запугал жителей подмосковного Воютина

Жители деревни Воютино Московской области рассказали, что из вольера сбежал волк, который теперь свободно ходит по окрестностям. Хозяйка питомника Татьяна в беседе с 360.ru опровергла эту информацию.

По словам женщины, у нее в подсобном хозяйстве есть только яки, коровы и козы.

«У нас никто не убегал, это собака чужая, а не волк. Никаких хищных животных мы не разводим», — отметила она.

Сосед женщины, от которой, предположительно, сбежал волк, рассказал 360.ru, что видел гуляющего по деревне хищника в минувшую субботу.

«Мы не знаем, когда волк сбежал из питомника. Он точно ручной. Дикие волки не стали бы ходить свободно по деревне — они боятся людей. А этот бродит рядом с домами. Я видел, как он подошел к забору соседей и искал, где бы пролезть на участок», — сказал мужчина.