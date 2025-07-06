«Бродит рядом с домами». Волк запугал жителей подмосковного Воютина
Хозяйка питомника в Воютине опровергла сообщения о сбежавшем волке
Жители деревни Воютино Московской области рассказали, что из вольера сбежал волк, который теперь свободно ходит по окрестностям. Хозяйка питомника Татьяна в беседе с 360.ru опровергла эту информацию.
По словам женщины, у нее в подсобном хозяйстве есть только яки, коровы и козы.
«У нас никто не убегал, это собака чужая, а не волк. Никаких хищных животных мы не разводим», — отметила она.
Сосед женщины, от которой, предположительно, сбежал волк, рассказал 360.ru, что видел гуляющего по деревне хищника в минувшую субботу.
«Мы не знаем, когда волк сбежал из питомника. Он точно ручной. Дикие волки не стали бы ходить свободно по деревне — они боятся людей. А этот бродит рядом с домами. Я видел, как он подошел к забору соседей и искал, где бы пролезть на участок», — сказал мужчина.
Он предположил, что сбежавшее животное принадлежит местной жительнице, у которой на участке живут разные хищники.
«У нее были пантеры, тигры, волки, она держит их как домашних. Аналогичные случаи уже были в Козине, когда ее пума ходила по деревне. Эту женщину выселили оттуда по решению суда, теперь мы пытаемся добиться такого же решения. Пока не получается», — объяснил собеседник 360.ru.
Также он рассказал, что сейчас на участке никого нет — волки остались без присмотра. Около двух недель хозяйка питомника сюда не приезжала.
Местные жители неоднократно обращались в полицию. Стражи порядка составляли протокол и уезжали. В администрации Шаховского района людей отсылают в другие инстанции.
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