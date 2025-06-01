«Не велика доблесть». Военкор Сладков оценил диверсионные попытки Украины

Подрыв моста и сход поезда в Брянской области военкор Александр Сладков назвал провокацией Украины в преддверии второго раунда переговоров. В своем Telegram-канале он заявил, что подорвать мост с гражданской электричкой — дело нехитрое.

Сладков отметил, что Украина ждет от России ответа на провокацию, подобное происходило и в преддверии первого этапа стамбульских переговоров. Военкор отметил, что Россия не бьет по Украине «длинными очередями», а наносит точечные и результативные удары по военным целям в подходящее время.

«Рвануть электричку с детьми — это не великая диверсионная доблесть. Но я очень надеюсь, что одним украинским мостом будет меньше. В нужный для нас момент», — подчеркнул Сладков.

По последним данным, в результате схода поезда погибли семь человек, пострадали 69, трое из них дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Его и других получивших ранения доставят в столицу, за ними выехали бригады Центра экстренной медицинской помощи из Москвы.