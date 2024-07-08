«Не могли поднять». Велосипедист сбил девочку на глазах у матери в парке Балашихи

Велосипедист на большой скорости сбил восьмилетнюю девочку в парке «Пехорка» в Балашихе. Отец ребенка Андрей рассказал 360.ru, что его дочь отделалась ушибами и ссадинами благодаря мягкой игрушке, которую несла в руках.

Девочка гуляла в парке вместе с братом, матерью, подругой семьи и ее сыном. Все шли по пешеходной дорожке. Супруга Андрея услышала, что сзади едет на большой скорости велосипед. Она успела крикнуть детям, чтобы те были осторожными.

«Велосипедист на большой скорости зигзагами их объехал — супругу и ее подругу — и наехал на [ребенка]», — рассказал Андрей.

В руках у девочки была мягкая игрушка, поэтому основной удар пришелся на нее. Как отметил мужчина, благодаря этому обошлось без переломов и сотрясения.

«Получается, очень легко отделались <…> Велосипедист, когда остановился, откинул игрушку <…> Ему сказали: „Стой“, он ответил: „Нет“ и уехал», — пояснил собеседник 360.ru.

Ребенка доставили в травмпункт, туда же приехал участковый. Отец пострадавшей надеется, что виновника ищут. Происшествие попало на видео камер наблюдения, запись оказалась в распоряжении 360.ru.

Андрей добавил, что дочь сильно испугалась.

«Ее поднять долго не могли, она плакала», — поделился он.

Ранее велосипедист сбил восьмилетнюю девочку во дворе жилого дома Москвы и скрылся. Ребенка госпитализировали, прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося.