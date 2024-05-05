Водитель электровелосипеда сбил восьмилетнюю девочку в Москве и скрылся с места ДТП | 360°

Происшествия 05 мая 2024, 00:34 Водитель электровелосипеда сбил восьмилетнюю девочку в Москве и скрылся с места ДТП Прокуратура: в Москве водитель электровелосипеда сбил ребенка во дворе дома Unsplash

Читать 360 в

Водитель электровелосипеда службы доставки сбил восьмилетнюю девочку во дворе жилого дома на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, водитель скрылся с места происшествия. Ребенка госпитализировали.

Реклама

Прокуратура Западного административного округа Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося.

Накануне мотоциклист сбил восьмилетнего ребенка во дворе дома на улице Климашкина в Москве. Несовершеннолетний получил травмы, но информация о его состоянии не уточнялась.

В Кургане водитель Honda Accord сбил 13-летнего подростка, который ехал на самокате. Мальчика с травмами доставили в больницу.