Водитель электровелосипеда сбил восьмилетнюю девочку в Москве и скрылся с места ДТП | 360°

05 мая 2024, 00:34
Водитель электровелосипеда сбил восьмилетнюю девочку в Москве и скрылся с места ДТП
Прокуратура: в Москве водитель электровелосипеда сбил ребенка во дворе дома
Водитель электровелосипеда службы доставки сбил восьмилетнюю девочку во дворе жилого дома на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По данным ведомства, водитель скрылся с места происшествия. Ребенка госпитализировали.
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Прокуратура Западного административного округа Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося.
Накануне мотоциклист сбил восьмилетнего ребенка во дворе дома на улице Климашкина в Москве. Несовершеннолетний получил травмы, но информация о его состоянии не уточнялась.
В Кургане водитель Honda Accord сбил 13-летнего подростка, который ехал на самокате. Мальчика с травмами доставили в больницу.
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