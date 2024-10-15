Буфетчица Мукачева заявила, что драка со школьницей произошла не из-за булочки

Драка между буфетчицей Ильмирой Мукачевой и школьницей в Стерлитамаке произошла не из-за булочки. Об этом женщина сообщила 360.ru.

«Не из-за обычной булочки», — подчеркнула продавщица.

Она отказалась рассказывать подробности случившегося.

«Ничего не хочу рассказывать. Все везде известно», — сказала Мукачева.

По данным источника 360.ru, у девочки в школьной столовой не прошла оплата на терминале, из-за чего она решила послать буфетчицу «на три буквы». Школьница довела продавщицу до белого каления, в результате ее увезли на скорой. Башкирская прокуратура организовала проверку, а рамках которой оценят действия компании, оказывающей услуги школьного питания.