«Не думала головой». В Петербурге пьяная мать уронила младенца на кафельный пол

В Санкт-Петербурге пьяная мать уронила на пол трехмесячную дочь, ребенка госпитализировали. В распоряжении 360.ru появились материалы с допроса женщины.

Виновница рассказала, что проживает в квартире с дочерью и молодым человеком, не работает, учится в медицинском колледже на стоматолога, получает стипендию и выплаты по потере кормильца. Днем 4 февраля пара повздорила. Ссора началась на бытовой почве, а закончилась обсуждением измены девушки.

После ссоры парень уехал отдыхать с друзьями, его сожительница решила выпить вина.

«Мне в это время было достаточно грустно и плохо, и я также решила употребить алкоголь. Я пила белое вино, выпила практически одну бутылку объемом 750 миллилитров. была очень уставшая, хотела заняться делами по дому, чем и занималась первоначально, было обидно, что отец ребенка может пойти отвлечься, а когда я устала, я не могу, я остаюсь дома. Планировала выпить немного», — заявила девушка.

В ночь на 5 февраля, после возвращения парня домой, возлюбленные продолжили ругаться, при этом девушка держала на руках трехмесячную дочь. В один момент ребенок выпал и ударился о кафельный пол. В эту же ночь девушка уронила ребенка второй раз, и только после этого вызвала скорую. Мать подтвердила, что была пьяна.

«Я очень сожалею и понимаю, как ужасно поступила, по неосторожности, и о того, что не думала головой», — созналась девушка.

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства случившегося. В рамках проверки будут установлены причины происшествия. Прокуратура района оценит исполнение обязанностей родителями ребенка.

Ранее житель Челябинской области пожаловался главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на смерть сына-младенца. Предположительно, ребенок скончался из-за дефектов в оказании медицинской помощи.