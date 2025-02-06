Житель Челябинска пожаловался Бастрыкину на смерть сына-младенца

Бастрыкин взял на контроль расследование дела о смерти младенца в Челябинске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о расследовании уголовного дела о смерти новорожденного в Челябинской области. Об этом сообщил информационный центр ведомства .

Житель Челябинской области выразил несогласие с ходом установления обстоятельств смерти его сына, который мог умереть из-за халатности врачей. В связи с этим Бастрыкин вновь потребовал доложить ему о ходе расследования.

Согласно материалам дела, в сентябре 2022 года жительница Челябинской области родила недоношенного ребенка с врожденным пороком сердца, но тот умер.

«Отмечается, что в результате допущенных дефектов оказания медицинской помощи младенец скончался», — отметили в информцентре.

СК возбудил уголовное дело о смерти ребенка в декабре 2022 года. Через два года судебные медэксперты обнаружили в теле младенца вместо внутренних органов ветошь. Родители ребенка выразили недовольство в связи с тем, как именно ведется расследование.