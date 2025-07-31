«Не думала, что стану вдовой»: жена умершего после КТ жителя Химок рассказала о его поисках

Она пояснила, что муж регулярно следил за своим здоровьем и постоянно посещал поликлинику для сдачи анализов. Направление в частный медцентр Москвы он получил от врача-кардиолога, который предложил ему процедуру для обследования сосудов.

«Я ему говорила: зачем тебе это? Процедура достаточно тяжелая. Я сама медицинский работник и понимаю, как это работает», — рассказала Ирина.

Тревогу она забила, когда муж вечером не явился домой. По ее словам, какой медцентр проводил процедуру, она не знала.

Ирина пришла в городскую поликлинику и получила название медицинского учреждения.

«Я позвонила туда, спросила, был ли у них мой муж. Десять минут молчания в трубке — и сброс. Я набрала еще раз и мне сказали: „Пациент Ханджонко принял процедуру, его увезли на скорой в Боткинскую клинику“», — добавила Ирина.

Вдова подчеркнула, что ей удалось выяснить, что после введения контрастного раствора у ее мужа начался анафилактический шок. Какие действия принимали врачи центра, она не знает. Супруга реанимировала бригада скорой помощи. Мужчину ввели в искусственную кому и увезли в Боткинскую больницу, где он умер, не приходя в сознание.

«Я не знаю, оказали ему в клинике помощь или нет до приезда скорой. Мой муж, крепкий и здоровый человек, работал сутки через двое. Не курил. Я никогда не думала, что стану вдовой», — добавила Ирина.

Она подчеркнула, что обратилась в Следственный комитет, чтобы выяснить, сделали что-то врачи частного центра или нет.

Адвокат семьи погибшего Вадим Багатурия в комментарии 360.ru заявил, что следователи начали проверку медицинского центра. По его словам, врачи не убедились, что процедура безопасна для пациента, и не взяли у него анализы перед введением раствора. Для установления причин смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.