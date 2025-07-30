Был абсолютно здоров. Житель Химок умер после обследования на томографе

В одной из столичных клиник во время проведения компьютерной томографии коронарных артерий с введением контрастного вещества 66-летний мужчина потерял сознание и впал в состояние анафилактического шока. Пациента пытались реанимировать, но спасти его так и не удалось, сообщил 360.ru адвокат семьи погибшего Вадим Багатурия.

«Мужчина был абсолютно здоров, без хронических заболеваний. Пришел на КТ с контрастным веществом. Из-за анафилактического шока у него произошла остановка сердца. „Гута-клиник“ вызвала скорую помощь, его увезли в реанимацию, но, к сожалению, пациент скончался», — рассказал правозащитник.

По словам собеседника 360.ru, налицо все признаки халатности: медики, по некоторым данным, не убедились, что процедура будет безопасной для мужчины, и могли не взять у него заранее соответствующие анализы.

Следователи приступили к проверке, которая установит все обстоятельства случившегося. Экспертиза также выявит, какие именно внутренние органы у погибшего пострадали и можно ли было предотвратить его смерть.

Ранее стало известно, что основатель Любительской волейбольной лиги Владимир Майоров умер во время плановой операции по удалению зубов в Москве. По предварительной информации, у мужчины произошел анафилактический шок после введения наркоза.