«Не дождемся смерти». Брат инструктора-парашютиста из Пущина рассказал о его состоянии

Инструктор Алексей С. и студент МГУ пострадали на аэродроме в Пущине во время прыжка с парашютом. О состоянии специалиста рассказал 360.ru его брат.

«Сознание ясное, голос бодрый. Говорит, что не дождемся его смерти. Поэтому все хорошо. Долго лежать ему придется, конечно, но в целом жив, здоров. Я не врач, чтобы судить, но ходить он пока не сможет. Вроде как серьезные травмы, но без инвалидности, без патологии. Все делается, все срастется. Где-то через месяц, наверное, может, два, уже будет потихонечку передвигаться», — рассказал родственник.

Ранее коллега пострадавшего назвал нераскрывшийся основной парашют обычным делом и затруднился ответить, почему Алексей, опытный специалист, не сумел выполнить отработанные действия и получил травмы.