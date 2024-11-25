«Не смог отцепить неисправный». Стало известно, почему пострадал парашютист в Пущине

Коллега упавшего в Пущине инструктора: пострадавший не отцепил один из парашютов

Инструктор-парашютист, упавший и получивший травмы вместе со студентом на аэродроме в Пущине, перед прыжком вел себя как обычно. Об этом 360.ru рассказал коллега пострадавшего Николай.

Он сообщил, что совершил прыжок перед ними.

«Я с ним в одном самолете был. Все стандартно, все обычно. Все как всегда <…> Нигде никаких вопросов и сомнений не возникало», — отметил инструктор.

По его словам, нераскрывшийся основной парашют является штатной ситуацией для специалиста, а точная причина падения 49-летнего парашютиста Алексея и 21-летнего студента Андрея пока неизвестна.

«С парашютами по-разному [ситуации] случаются всякие, и Алексей сам опытный в этом плане. И почему не смог отцепить неисправный основной — тут вопрос. Пока даже не знаю, сложно сказать, надо разбираться», — объяснил собеседник 360.ru.

Он добавил, что ситуация с несработавшим основным парашютом — достаточно частое явление, с которым сталкиваются профессионалы.

«Все что угодно может быть. У людей, которые часто прыгают, много этих ситуаций, прямо огромное количество. В частности, только у меня их 10 штук (отцепок — прим. ред.)», — прокомментировал инструктор.

Он также заявил, что в случае с нераскрывшимся парашютом обычно действуют по отработанной схеме, но пострадавший по какой-то причине не смог выполнить все необходимые действия.

В результате падения прыгавшие в тандеме парашютисты получили травмы различной степени тяжести. Telegram-канал «Первый университетский» сообщил, что один из пострадавших — студент физфака МГУ. У него перелом позвонка поясничного отдела, но спинной мозг не задет.