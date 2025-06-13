Названа причина смертельного пожара в Куровском

В Орехово-Зуеве возбудили уголовное дело по факту гибели пяти детей в результате пожара. Следователи и криминалисты завершили осмотр места происшествия, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

«По предварительным данным эксперта, причиной возгорания могло послужить замыкание электропроводки в результате перегруза электросетей включенными в сеть бытовыми приборами», — отметили в СК.

Точная причина пожара и место его возникновения будут установлены после пожарно-технической экспертизы.

Пожар охватил 72 квадратных метра. В огне погибли младенец, годовалый ребенок и дети девяти, 11 и 17 лет. Их мать с тяжелыми травмами доставили в больницу. Местный житель рассказал, что пожар вспыхнул ночью. Мужчина сразу вызвал экстренные службы и хотел сам потушить огонь.