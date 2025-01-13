Названа причина пожара в военном госпитале в Туле

Пожар произошел в здании военного госпиталя в Туле, где на лечении находились военнослужащие срочной службы, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области.
«Предварительная причина возгорания — неисправность электропроводки. Погибших или пострадавших нет», — заявили в администрации.
В правительстве отметили, что из здания госпиталя на Советской улице эвакуировали 57 человек, там проходили лечение военнослужащие срочной службы. Возгорание распространилось на площади в 900 квадратных метров.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил предоставить транспорт для эвакуации и размещения военнослужащих.
Ранее 13 января тракторный завод загорелся в Челябинске на площади 300 квадратных метров. В ликвидации последствий ЧП задействовали девять единиц техники и 36 специалистов.
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