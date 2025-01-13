Пожар на тракторном заводе произошел в Челябинске

Утром 13 января в Челябинске потушили пожар, вспыхнувший на территории тракторного завода. Для ликвидации открытого огня были привлечены 36 специалистов и девять единиц техники. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Об этом написал сайт Ura.ru.
Для выяснения причин происшествия на место была направлена испытательная пожарная лаборатория, сообщает ГУ МЧС по региону. Пострадавших в результате инцидента нет. До приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек.
Утренний дым над территорией Челябинского тракторного завода вызвал беспокойство у местных жителей. Как уточнили в пресс-службе «ЧТЗ-Уралтрак», возгорание произошло на прилегающей к заводу территории, в помещении, которое занимает арендатор, и оно не связано с деятельностью самого предприятия.
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