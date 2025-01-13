Пожар на тракторном заводе произошел в Челябинске

Утром 13 января в Челябинске потушили пожар, вспыхнувший на территории тракторного завода. Для ликвидации открытого огня были привлечены 36 специалистов и девять единиц техники. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Об этом написал сайт Ura.ru .

Для выяснения причин происшествия на место была направлена испытательная пожарная лаборатория, сообщает ГУ МЧС по региону. Пострадавших в результате инцидента нет. До приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек.

Утренний дым над территорией Челябинского тракторного завода вызвал беспокойство у местных жителей. Как уточнили в пресс-службе «ЧТЗ-Уралтрак», возгорание произошло на прилегающей к заводу территории, в помещении, которое занимает арендатор, и оно не связано с деятельностью самого предприятия.