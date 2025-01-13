В центре Тулы загорелась поликлиника на площади 900 «квадратов»

В центре Тулы загорелась поликлиника. О возгорании РИА «Новости» рассказал источник в экстренных службах.

«Происходит горение на третьем этаже здания <…> поликлиники. Предварительно, возгорание началось в бытовом помещении», — уточнили в материале.

Раненых в помещении не было. Площадь пожара достигла 900 квадратных метров.

По данным Telegram-канала Shot, загорелся военный госпиталь, который относится к 39-му Отдельному медицинскому отряду ВДВ.

Корреспондент Myslo рассказал, что на месте работают по меньшей мере 7-8 пожарных расчетов, огнеборцы продолжают прибывать.

В Челябинске 13 января потушили возгорание на территории тракторного завода. В ликвидации огня, который распространился на площади 300 квадратных метров, участвовали 36 специалистов и девять единиц техники.