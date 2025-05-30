Названа причина массового отравления на теплоходе «Михаил Булгаков»

Проверка показала, что теплоход «Михаил Булгаков» работал с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил, из-за этого пассажиры отравились. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Теплоход прибыл на Северный речной вокзал Москвы, где 29 мая прошла проверка. Прокуратура передала ее результаты в орган предварительного расследования, и следственный отдел Линейного управления МВД России на водном транспорте возбудил уголовное дело по части первой статьи 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий»).

«Установлено, что судно эксплуатировалось с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил, которые повлекли заболевание пассажиров и обращения к медицинскому работнику», — сообщило надзорное ведомство.

«Михаил Булгаков» плыл по маршруту Москва — Углич — Валаам — Санкт-Петербург — Кижи — Горицы — Москва. В Угличе пассажиры почувствовали себя плохо, их сняли с симптомами острой кишечной инфекции. Ситуация усугубилась, за медпомощью обратились более 100 человек. Роспотребнадзор нашел на теплоходе многочисленные нарушения.