Названа причина гибели следившей за мужем ревнивицы из Красноярска

Жительница Красноярского края погибла, пытаясь уличить своего мужа в измене. Она полезла к нему через окно и сорвалась. В беседе с 360.ru очевидец гибели рассказал, что происходило перед этим.

«Она полезла на балкон, но сначала поднялась на карниз подъезда. Потом одной ногой оперлась на подоконник окна, а другой на антенну. В открытую форточку женщина начала просить сигареты. В комнате в это время был мужчина, который несколько раз ее ударил», — сказал он.

В какой-то момент оторвалась антенна, у женщины соскользнула нога и она упала. Все происходящее сняли на видео игравшие во дворе дети. Они вызвали скорую помощь. По их словам, приехавшие на место врачи положили пострадавшую на носилки и уехали.

Позже стало известно, что спасти женщину не удалось. В полиции провели проверку по факту гибели жительницы Красноярского края.

Ранее знакомство в Сети чуть не обернулось гибелью для жительницы Мытищ. Женщина устроила свидание с малознакомым парнем в своей квартире, а он в этот момент включил на кухне газ. Хозяйка жилья от страха выпрыгнула в окно. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и перелом плеча.